Gazprom: Çin'e 100 milyar metreküp gaz gönderildi

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayalı olduğuna işaret eden Miller, Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydetti.

1 trilyon metreküplük doğal gaz

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e ilk 100 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini belirten Miller, "Bu hacim, sektördeki en büyük doğal gaz sözleşmesindeki 1 trilyon metreküp doğal gazın bir kısmıdır. Sözleşme 2049'a kadar uzanıyor ve bu uzun bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Miller, "Uzak Doğu" adlı rotadan da Çin'e doğal gaz sevkiyatının başlayacağına işaret etti.

Gazprom, yıllık kapasitesi 38 milyar metreküpe ulaşan Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nı 2019'da devreye almıştı.