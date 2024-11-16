Gazprom, kış öncesi Avusturya'ya gaz sevkiyatını askıya aldı

Rusya-Ukranya savaşının ardından, Rusya kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmuş, Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırlamıştı. Kışı zor şartlar altında geçiren Avrupa ülkelerinden Avusturya, bir kez daha gaz krizi ile karşı karşıya.

Ülke basınında Gazprom’un Avusturya’ya doğal gaz tedarikini durduracağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazprom'un hamlesi sürpriz olmadı

Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV tarafından, Gazprom’un tedariki durdurma kararına ilişkin bilgilendirildiğini, bunun Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Tedarik başka kaynaklardan sağlanacak

Bu kış hiç kimsenin "soğuktan donmayacağının ve hiçbir hanenin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini" veren Nehammer, "Önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren başka kaynaklardan yeterli düzeyde gaz tedariki sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Nehammer, daha önce aldıkları önlemlerin bugün kullanılacağını belirterek, gaz rezervlerinin yüzde 93 seviyesinde olduğunu ve bir yıllık ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

'Putin'in şantajına izin vermeyeceğiz'

Bugüne hazırlanmak için bütün doğal gaz sağlayıcılarının üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini aktaran Nehammer, "Böylelikle, Putin’in bize şantaj yapmasına izin vermediğimizi göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom'a dava

Bu arada ülke basınında, Rusya’nın gaz tedarikini durdurmasının ardında, ÖMV’nin Gazprom’a açtığı tahkim davasının olduğu ileri sürüldü.

ÖMV’den dün yapılan açıklamada, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında şirketin 2022’deki finansal kayıpları nedeniyle açtıkları tahkim davasında haklı bulundukları ve 230 milyon euro tazminat kazandıkları bildirilmişti.