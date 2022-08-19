  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Gazprom, Kuzey Akım'da doğalgaz akışını 3 gün durduracak
Takip Et

Gazprom, Kuzey Akım'da doğalgaz akışını 3 gün durduracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattında, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren doğalgaz akışını 3 günlüğüne durduracağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Portovaya kompresör istasyonundaki tek gaz kompresör ünitesinin, planlanmış teknik bakım ve onarım çalışmaları olduğu belirtildi.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "31 Ağustos-2 Eylül'deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı 3 gün süreyle askıya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.