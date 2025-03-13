ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Gazprombank'ı yaptırım listesine almış ancak 3 ay süre ile Türkiye'nin doğal gaz ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmasına muafiyet tanımıştı.

Gazprombank muafiyetinde son hafta

Türkiye'nin enerji ticaretini doğrudan etkileyecek yaptırımda Türkiye'nin 20 Mart'ta dolacak muafiyet süresinin sonuna gelinirken, sürenin uzatılması bir “zorunluluk” haline geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bu kapsamda Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları da çalışmaları hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi yapması planlanıyor. Şimşek’in görüşmede konuyla ilgili Türkiye’nin gerekçe ve taleplerini mevkidaşına anlatması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji ticaretini doğrudan etkileyecek

Bakanlıklar, Gazprombank yaptırım kararının ardından muafiyet için bir diplomasi trafiği yürütmüştü. ABD ile müzakereler devam ederken, Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. “Muafiyet tanınmazsa Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelir” diyen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, sürecin Türkiye'nin enerji ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtmişti.

ABD, Rusya’nın gaz satışlarından elde ettiği geliri baskılamak için kasım ayında enerji ödemeleri için hayati bir kanal olan Gazprombank’a yaptırım uygulamış, ancak daha sonra büyük ithalatçılar Türkiye ve Macaristan’a muafiyet tanınmıştı.