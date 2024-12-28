Gazprom'dan doğal gaz borcunu ödemeyen Moldova'ya yönelik yeni karar

Gazprom yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, Moldovagaz şirketinin gerekli sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü Moldova'ya doğal gaz sevkiyatının durduracağını açıkladı. Açıklamada "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır" ifadesine yer verildi.

Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu. Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.