Gazprom'dan doğal gaz borcunu ödemeyen Moldova'ya yönelik yeni karar
Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak 2025 itibarıyla Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını açıkladı. Yetkililer, söz konusu kararın, Moldovagaz şirketinin Gazprom ile yaptığı sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmemesinden ve Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı borcunu ödememesinden kaynaklandığını açıkladı.
Gazprom yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, Moldovagaz şirketinin gerekli sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü Moldova'ya doğal gaz sevkiyatının durduracağını açıkladı. Açıklamada "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır" ifadesine yer verildi.
Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu. Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.