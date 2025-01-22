Gazprom’un sevkiyatı durdurmasına karşılık TürkAkım’dan Transdinyester’e gaz tedariği

Kıbrıs merkezli Ozbor Enterprises şirketi, Moldova sınırları içinde yer alan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan Transdinyester bölgesine doğalgaz tedariki için TürkAkım doğalgaz boru hattından günlük yaklaşık 3.1 milyon metreküp kapasite ayırttı.

2 giriş noktasından taşınacak

Rusya’nın Kommersant gazetesi, bu bilginin RBP ticaret platformundan alınan verilere dayandığını belirtti. Habere göre, söz konusu doğalgaz miktarı 1 Şubat'tan itibaren bir ay boyunca Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Strandzha 2 giriş noktasından taşınacak. Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak itibarıyla Transdinyester bölgesine doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu. Bu gelişme, bölgede on binlerce kişinin doğalgazsız kalmasına neden oldu.

Ödenmemiş borçlar gerekçe gösterildi

Gazprom, sevkiyatların askıya alınmasını Moldova’nın 709 milyon dolarlık bir borcu olduğu gerekçesiyle açıklasa da Moldovalı yetkililer bu borç miktarını kabul etmiyor.