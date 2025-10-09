Gazze ateşkesi altın rallisini yavaşlattı, gümüş hız kesmedi: Değerli metallerde rekor üstüne rekor

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi güçlü seyrini korurken, altın 4.000 doların üzerindeki seviyesini muhafaza ediyor. Küresel piyasalarda ons altın 4.030–4.040 dolar aralığında işlem görüyor.

Bu sırada gümüş, arz açığı ve artan yatırımcı ilgisiyle rekor seviyelere tırmandı.

Gümüşte tarihi ralli

Altının yükselişinden destek bulan gümüş, haftanın en dikkat çekici emtiası oldu. Ons gümüş fiyatı yüzde 1,6 artışla 49,67 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Yıl başından bu yana yüzde 71,86 değer kazanan gümüş, hem yatırımcı talebindeki artış hem de arz açığındaki büyümeyle destekleniyor.

Bağımsız analist Ross Norman, “Gümüş piyasasında ilginç olan, net uzun pozisyonların yalnızca mütevazı şekilde yüksek olması. Bu nedenle bu ralli spekülatif ilgiye dayanmıyor” dedi.

Gazze ateşkesi altın rallisini frenledi

Altın fiyatlarındaki güçlü seyir, küresel jeopolitik gelişmelerle de yakından ilişkili.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik planın ilk aşamasında ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu gelişme, piyasalarda riskten kaçış eğilimini kısmen zayıflattı.

Tradu Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras, “Altın rallisi, Gazze’deki diplomatik atılımın riskten kaçış akışını azaltmasıyla dirençle karşılaşırken, ABD dolarındaki toparlanma külçenin gücünü baltalıyor” değerlendirmesinde bulundu.