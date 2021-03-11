Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ni özelleştirmek için ihale açtı. ÖİB'in konu ile ilgili ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Ekipmanlar ve Taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecek. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalede geçici teminat tutarı 1,5 milyon TL olarak belirlendi.



İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile yapılacak. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.



İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecekler.