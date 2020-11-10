Gebze Teknik Üniversitesi, Ar-Ge ürününü ticarileştirdi

10 Kasım 2020

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler öncülüğünde gerçekleştirilen, Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) adına mikronize toz kükürt üretim yönetimi projesi sonucunda, ürün ve bu ürüne ait bir proses geliştirilerek Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları (FSMH) kapsamında koruma altına alındı.

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) destekleriyle, prosesin ÜSİ içerisinde olunan Agrolink Tarım Ürünleri İthalat ve İhracat Limited Şirketi’ne ticarileştirilmesi gerçekleştirildi.

GTÜ Senato Salonunda yapılan toplantı sonucu GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Gözel, Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları ve firmayı temsilen Abdullah Babagylyjow ve Abbas Abbasov’un katılımlarıyla imza töreni yapıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Keskinler, “Tarımda kullanılan gübrelerin ürün etkinliğini artırması için toz kükürt kullanılmaktadır. Daha kaliteli ve daha tutarlı mahsul üretmek için kükürt çapı ve boyutu büyük önem teşkil etmektedir. Ticarileştirilen mikronize toz kükürt üretim yönetimi ile piyasada 48 saatte gerçekleştirilen üretim süresi 1 saate indirgenmiş olup su ve kükürtün aynı anda ısıtılarak aynı tankta işlem görmesiyle hem zaman hem işgücü hem enerji maliyetlerinde azalma olan bir toz kükürt üretim yönteminin gerçekleştirilmektedir.” dedi.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan somut bir ürün ve yeniliklerin, ticarileştirme ile katma değer oluşturacak ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi ve ticarileştirme hususunda farkındalığın artırılması için örnek olacağını söyleyen Dr. Bülent Keskinler, “Tescil olan ulusal/uluslararası patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı, patentin lisanslanması ve ticarileşmesi; Araştırma Üniversitesi göstergeleri, girişimcilik ve yenilikçilik endeksleri ve üniversite sıralama endeksleri için önemli parametrelerdir.” diye konuştu.