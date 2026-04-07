Gece akaryakıt satışı durabilir
Artan petrol fiyatları ve tedarik riski sonrası Tayland hükümeti, yakıt tasarrufu için gece satışlarını durdurmayı gündemine aldı.
Tayland, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarına etkisi nedeniyle akaryakıt tüketimini sınırlamaya hazırlanıyor. Başbakan Anutin Charnvirakul, yakıt fiyatlarındaki artış ve arz sıkıntısı riskine karşı gece saatlerinde akaryakıt satışlarının durdurulabileceğini açıkladı.
Tasarruf önlemleri devreye giriyor
Hükümet, enerji tüketimini azaltmak amacıyla yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Buna göre, en erken 20 Nisan itibarıyla akaryakıt istasyonlarında gece satışlarının durdurulması planlanıyor.
Yetkililer, 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival sürecinde seyahat eden vatandaşların bu uygulamadan etkilenmeyeceğini belirtti.
Başbakan Anutin, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunarak, ülke genelinde enerji tasarrufunun önemine dikkat çekti.