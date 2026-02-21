Gece şarjı cebinizi rahatlatacak: Maliyetlerde yüzde 60’a varan düşüş bekleniyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, elektrikli araç şarj piyasasında fiyatlandırma yapısı daha esnek hale getirildi. Yeni düzenleme sayesinde kullanıcıların tüketimlerini düşük tarifeli saatlere kaydırarak şarj giderlerini azaltabilmesi hedefleniyor.

Kurum, rekabet ortamını güçlendirmek ve mevcut altyapının daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırladığı düzenlemeyi kabul etti. Daha önce 9 Aralık 2025’te kamuoyuna duyurulan taslak çerçevesinde ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve piyasa koşullarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atıldı.

AC ve DC ünitelerde tek fiyat uygulaması

Yeni kurala göre işletmeciler, AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) istasyonlarında her bir ünite tipi için tek fiyat uygulamak zorunda olacak. Böylece farklı ve karmaşık tarife seçenekleri yerine daha anlaşılır, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücretlendirme modeli devreye girecek.

Otoyollarda kredi kartı zorunluluğu

1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj istasyonlarında kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması ve kullanıcı erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Düşük talep saatlerine indirim imkanı

Düzenleme, şirketlere belirli saat aralıklarında veya belirli bölgelerde indirim uygulama yetkisi de veriyor. Talebin zayıf olduğu zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatların oluşması beklenirken, bu esnekliğin rekabeti artırması öngörülüyor.

Mevcut durumda tavan fiyat uygulamasının planlanmadığı, fiyatların serbest piyasa koşullarında oluşmasının esas alındığı belirtiliyor. Ancak piyasa dengesinin bozulması ya da hizmet sürekliliğinin tehlikeye girmesi halinde tavan fiyat seçeneğinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

“Yüzde 60’a varan düşüş görülebilir”

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte şarj altyapısının daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı hale gelmesinin önemine dikkat çekti. Yoğun ve düşük talep saatlerinde farklı fiyat uygulanmasını içeren esnek modelin kritik rol oynayacağını belirten Bayram, şunları söyledi:

"Mevcut altyapı bugünkü araç parkına cevap verebiliyor ancak yakın dönemde pik saatlerde talep artışı şebekeyi zorlayabilir. Elektrikli otomobil kullanıcısını yoğun saatlerden uzaklaştırıp gece tarifelerine yönlendirirsek aylık şarj maliyetlerinde yüzde 60'a varan düşüş görülebilir."

Maliyet avantajının kullanıcı tercihlerine bağlı olduğunu vurgulayan Bayram, "Gece saatlerinde düşük fiyatlı şarj imkanı sağlanır ve bu uygulama, Türkiye genelinde doğru lokasyonlarda ve etkin kampanyalarla desteklenirse maliyetler belirgin şekilde düşebilir" ifadelerini kullandı.