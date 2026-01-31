Geçen yıl 1,3 milyar liralık madeni para cebe girdi

Türkiye'de geçen yıl vatan­daşların cebine 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 li­ralık madeni para girdi. Darpha­ne ve Damga Matbaası Genel Mü­dürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl boyunca 661 milyon 199 bin madeni para tedavüle alındı.

Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira ola­rak hesaplandı. Verilere göre, ge­çen yıl 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 li­ra, 37 milyon 254 bin adet 50 ku­ruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. Geçen yıl en fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken, en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

En çok madeni 1 lira basıldı

Madeni para adedi olarak ge­çen yıl en fazla basılan para 1 li­ra olurken, toplamda 449 milyon 652 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basıl­madı. 2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sü­rülmüş, bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 li­ra olmuştu. Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 mil­yon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 mil­yon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.