Geçen yıl 1,8 milyon ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020'de toplanan ambalaj atığı verilerini paylaştı. Buna göre, geçen yıl 933 bin 729 ton kağıt ve karton ambalaj atığı toplandı. Bu atıklardan 3 milyar 828 milyon 755 bin kilovatsaat enerji, 26 milyon 144 bin 412 metreküp su, 165 milyon 270 bin ton da sera gazı tasarrufu sağlandı. 15 milyon 873 bin 393 ağacın kesilmesi önlendi. Toplanan kağıt ve karton atıkları ile 840 milyon 356 bin lira ekonomik kazanç elde edildi.

589 bin tonu aşkın plastik ambalaj atığı toplandı

Geçen yıl 589 bin 497 ton plastik ambalaj atığı toplanırken, bunlarla 3 milyar 403 milyon 756 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı, 104 milyon 340 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 9 milyon 608 bin varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi. Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 1 milyar 90 milyon 569 bin lira ekonomik kazanç elde edildi.

Türkiye genelinde 2020'de 241 bin 184 ton da cam ambalaj atığı toplandı, bu yolla 10 milyon 129 bin 728 kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldı, 7 milyon 235 bin 520 ton sera gazı salınımı önlendi, 289 bin 421 ton ham madde tasarrufu sağlandı. Geçen yıl toplanan cam ambalaj atıklarının sağladığı ekonomik kazanç, 42 milyon 207 bin lira oldu. Ayrıca geçen yıl alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça kutuları, konserve kutularının olduğu 71 bin 869 ton metal ambalaj atığı toplandı.

Toplanan metal ambalaj atıklarından sağlanan enerji tasarrufu 46 milyon 139 bin kilovatsaat olurken, 6 milyon 827 bin ton sera gazı salınımı önlendi, 93 bin 430 ton ham madde tasarrufu gerçekleştirildi. Toplanan metal ambalaj atığının ekonomiye sağladığı katkı 215 milyon 607 bin lira olarak belirlendi.

Ambalaj atıkların ekonomik katkısı 2,5 milyar lirayı geçti

Böylece 2020'de ülke genelinde toplanan ambalaj atığı miktarı toplam 1 milyon 836 bin 279 tonu buldu. Bu atıklarla 1 yılda toplam 7 milyar 288 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı, 323 milyon ton sera gazı salınımı engellendi. Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle 2 milyar 188 milyon 739 bin lira ekonomik kazanç elde edildi. Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde geçen yıl 290 milyon 132 bin lira düzenli depolama maliyetleri tasarrufu ve 146 milyon 902 bin lira toplama ve taşıma maliyeti tasarrufu gerçekleştirildi. Bu verilerle birlikte toplanan ambalaj atıklarının ekonomiye katkısı toplam 2 milyar 625 milyon 773 bin lira olarak hesaplandı.