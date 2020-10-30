Geçen yıl, 363 biyoteknoloji girişimi oldu

30 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı biyoteknoloji istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2019 yılında ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullanan veya biyoteknoloji Ar-Ge faaliyeti yürüten girişim sayısı 363 olarak belirlendi.

Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde 1-9 çalışanı bulunan 274, 10-49 çalışanı olan 51 girişim oldu.

Çalışan sayısı 50-249 ve 250 ve daha fazla olan girişimler için her iki büyüklük grubunda da 19 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.

En fazla DNA/RNA tekniği kullanıldı

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin geçen yıl bu alanda en fazla kullandığı teknik, DNA/RNA oldu. Söz konusu tekniği kullanan girişim sayısı 214 oldu. Bu tekniği, 119 girişimin kullandığı "süreç biyoteknolojisi teknikleri" ile "hücre ve doku kültürü mühendisliği" ve 118 girişimin kullandığı "proteinler ve diğer moleküller" teknikleri takip etti.

Biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde, 2019'da biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin yüzde 37,2'sinin insan sağlığı (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), yüzde 33,6'sının tarımsal biyoteknoloji ve yüzde 26,7'sinin çevre amaçlı faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ar-Ge harcamalarına 324 milyon 462 bin lira ayrıldı

Girişimlerin 2019 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 324 milyon 462 bin 31 lira oldu. Bu harcama, bir önceki yılda 275 milyon 898 bin 295 lira olarak gerçekleşmişti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içindeki payı, 2018 yılında yüzde 1,18 iken, 2019'da bu oran yüzde 1,10 olarak kaydedildi.

Bin 821 personel çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde geçen yıl bin 821 kişi çalıştı. Çalışanların yüzde 18'i doktora ve üstü, yüzde 24,2'si yüksek lisans, yüzde 39,5'i lisans, yüzde 7,6'sı yüksekokul ve yüzde 10,6'sı lise ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu belirlendi.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise bin 443 oldu.Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişime göre, biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60,3 ile "sermayeye erişim" olurken bunu yüzde 51 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve yüzde 31,7 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.

Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise yüzde 51 ile "uluslararası piyasalara erişim" ve yüzde 50,7 ile "dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği" olarak değerlendirilirken, bunu yüzde 49,9 ile "sermayeye erişim" ve "yasal düzenleme gereksinimleri" takip etti.

Kaynak: AA