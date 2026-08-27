Geçen yıl 70 liraydı bu yıl 5 liraya düştü: Üretici isyan etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyünde şeftali ve nektarin hasadı devam ediyor.

Bu yıl yüksek rekolte nedeniyle ürün fiyatlarında belirgin düşüş yaşanırken, özellikle meyve suyu fabrikalarının alım fiyatları üreticileri zorluyor.

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl 60-70 lira seviyelerinde satılan ürünün bu yıl 10-20 liraya kadar gerilediğini belirtti.

"Marketlerde fiyatlar düşmezken, bizde her sene düşüyor"

Yağcı, bu sene rekoltenin çok olduğunu bu nedenle de fiyatlarda randıman almadıklarını belirtirken, "Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alınması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Gecen sene şeftali ve nektarin üretimi azdı, yanık vurdu. Ama fiyatlar buna rağmen 60 ile 70 TL arasında satıldı. Ama bu sene 10-20 lira bandında satılıyor" dedi.