Geçen yıl IMEI kaydı yapılan her 3 mobil cihazdan 1'i Türkiye'de imal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne geçen yıl 15 milyon 629 bin 448 cihazın kaydedildiğini belirterek, "Geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık her 3 cihazdan 1'i imalat yoluyla kaydı yapılan cihazlardan oluştu" dedi.

Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 443 işletmeciye, 816 yetkilendirme verildiğini söyledi.

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 110,1 yaygınlık oranına karşılık gelen toplam 94 milyon 320 bin 271 mobil abone bulunduğu bilgisini veren Uraloğlu, makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil yaygınlık oranının yüzde 113'ü bulduğunu bildirdi.

Uraloğlu, geçen yıl 3G abone sayısının 4 milyon 345 bin 125'e düşerken 4,5G abone sayısının 87 milyon 662 bin 81 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekerek, "3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 75 milyon 887 bin 45 oldu. Geçen yıl toplam geniş bant internet kullanım miktarı ise 80 milyon 496 bin 309 terabayt olduğu görüldü." diye konuştu.

IMEI kaydı yapılan cihazlar, büyük oranda akıllı telefonlar

Yeni nesil akıllı telefonların ortaya çıkması sonrası yurt dışından gelen-giden yolcuların beraberinde getirdiği cep telefonu sayısının artmaya başladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"IMEI kaydı yapılan cihazlar büyük oranda akıllı telefonlardan oluşuyor. Geçen yıl, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat ve imalat yoluyla 15 milyon 629 bin 448 mobil cihazın kaydı yapıldı. Bunlardan 9 milyon 253 bin 404'ü ithalat, 6 milyon 214 bin 908'i imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 161 bin 136 oldu. Böylece geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık her 3 cihazdan 1'i imalat yoluyla kaydı yapılan cihazlardan oluştu. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 27 milyon 499 bin 601'i buldu."

Bakan Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan yaklaşık yüzde 42'sini Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu, ayrıca kayıtta Redmi, Tecno, Reeder, Infinix, Realme, TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü sözlerine ekledi.