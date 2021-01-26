Geçen yıl trafiğe 1 milyon aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4,27 artarak 23 milyon 156 bin 975'ten, 24 milyon 144 bin 857'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,3'ü otomobil, yüzde 16,3'ü kamyonet, yüzde 14,5'i motosiklet, yüzde 8,1'i traktör, yüzde 3,6'sı kamyon, yüzde 2'si minibüs, yüzde 0,9'u otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Geçen yıl aralıkta 85 bin 300 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 63,9 ile ilk sırada yer aldı. Araçların yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise minibüs oluşturdu.

Aralık 2020'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,9 azaldı. Taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 231, traktörde yüzde 6,9 artarken, minibüste yüzde 26,7, kamyonette yüzde 25,3, otobüste yüzde 21, otomobilde yüzde 18,1, kamyonda yüzde 16,1 ve motosiklette yüzde 13,7 azalış görüldü.

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 34,3 artış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 177, kamyonda yüzde 82,5, traktörde yüzde 56,7, motosiklette yüzde 45,4, kamyonette yüzde 39,8, otomobilde yüzde 30,4 artarken minibüste yüzde 61,1 ve otobüste yüzde 27,5 azaldı.

Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 38 bin 905 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 48 bin 328 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 990 bin 577 arttı.

Devri yapılan araçlar

Aralık 2020'de devri yapılan toplam 544 bin 583 taşıt içinde otomobil yüzde 64,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17,6 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 5,4 ile traktör, yüzde 3,2 ile kamyon, yüzde 2,5 ile minibüs, yüzde 0,9 ile otobüs ve yüzde 0,4 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 otomobilin yüzde 50'sinin benzin, yüzde 40,9'unun dizel, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı ve yüzde 3,6'sının elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 99 bin 41 otomobilin ise yüzde 38,3'ünün dizel, yüzde 36,7'sinin LPG, yüzde 24,4'ünün benzin yakıtlı ve yüzde 0,3'ünün elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi.

Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2020'de trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,2'si Renault, yüzde 13,4'ü Fiat, yüzde 9,3'ü Volkswagen, yüzde 7,3'ü Toyota, yüzde 7,2'si Peugeot, yüzde 6,2'si Ford, yüzde 5,3'ü Honda, yüzde 4,2'si Hyundai, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 3,3'ü Dacia, yüzde 3,3'ü BMW, yüzde 2'si Audi, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1'i Seat, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29,6'sının 1401-1500, yüzde 24,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 24,1'inin 1501-1600, yüzde 15'inin 1301-1400, yüzde 5,9'unun 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 46,8'i beyaz, yüzde 26,9'u gri, yüzde 7,6'sı mavi, yüzde 7'si kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 1'i diğer renklerden oldu.

Türkiye'de 2020 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13,2, minibüslerde 14,4, otobüslerde 14,1, kamyonetlerde 12,3, kamyonlarda 17,2, motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,1 ve traktörlerde 24,2 olarak kayıtlara geçti.