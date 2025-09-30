ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Ocak ayında asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin de tahminini açıkladı.

2025 yılında net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Böylece 2024'te 17 bin 2 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.

Yabancı bankalar 2025 yılı asgari ücreti belirlenmeden önce art arda asgari ücret tahminlerini paylaşmış ve JPMorgan yüzde 30'luk artış tahmiyle asgari ücreti nokta atışı tahmin etmişti.

Tahminini açıkladı: 2026'da asgari ücret ne kadar olur?

Dev banka 2026 yılına ilişkin asgari ücret tahminini de paylaştı. Banka 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artacağını öngördü.

Banka tarafından yayımlanan notta "2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6" ifadelerine yer verildi.

Bankanın tahmininin geçen yıl olduğu gibi 2026 için de tutması durumunda net asgari ücretin 26 bin 525 TL olması bekleniyor.

Dünya Gazetesi yazarı da yüzde 20'ye işaret etmişti

Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da 2026 yılı için asgari ücret tahmini paylaşmış ve 26-27 bin lira bandına işaret etmişti.

Erdursun asgari ücret zammı için şu öngörüde bulunmuştu:

"Ben asgari ücretin yüzde 20 civarında arttırılacağını düşünüyorum. Çünkü 2026 yılında hedeflenen enflasyon yüzde 16. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda artışlar yapıyorlar. Yüzde 20 olur, yüzde 25 olur ama ben yüzde 20'lerde kalacağını düşünüyorum. Bir baskı olduğu söyleniyor, yüzde 20'nin üzerinde olmasın diye.