Geçici iş göremezlik ödeneğinin prim borçlarından mahsubu

5510 sayılı yasanın 18'inci maddesinin 6. fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40'ıncı maddesinin yedinci fıkrasında;” Kamu idarelerinde Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesinin Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilir.” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

2016-21 sayılı SGK genelgesinin 6.2. bölümünde 10/7/2018 tarih 2018-26 sayılı genelge ile yapılan değişiklikle bu uygulamadan tüm işverenlerin yararlanması sağlanmıştır.

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile SGK İl Müdürlüğü tarafından yapılacak protokol ile sigortalılara verilecek geçici iş göremezlik ödenekleri, ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilebilecektir. Bunun için her bir işyeri için imzalanacak protokol ile işyeri bilgileri (işyeri unvanı, işyeri sicil numarası, işyeri adresi ve imzalanan protokolün bir sureti) sisteme tanımlanır.

Bu uygulamadan faydalanabilmek için;

1- İstirahatli sürelerde çalışanlara hak ettiği ücret tam olarak ödenmeli,

2- Çalışanların istirahatli olduğu sürelerde sigorta prim matrahı ve gün sayısı eksiksiz bildirilmeli,

3- Aylık prim ve hizmet belgesinde “sigortalı istirahatli sürede fiilen çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenmelidir.

Bu sistemde işçi ücretini tam alıp geçici iş göremezlik ödeneğini işverene iade etmeyecek; SGK ile yapılan anlaşma gereğince bu ödenekler sigortalıya yatmadan cari ay primlerinden mahsup edilecektir. Başka bir ifade ile raporlu olan bir personelin SGK’ya bildiriminin tam ve eksiksiz yapılması halinde, SGK tarafından personele yatırılacak olan ödenek tutarı doğrudan işverene aktarılarak mahsup sağlanır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

2021 yılında Veraset ve İntikal Vergisinden

• Miras yoluyla oluşan intikallerde

- Füruğ (evlatlıklar dahil) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534,- TL’nin,

- Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 669.479,- TL kısmının,

• İvazsız suretle (bağış yoluyla) meydana gelen intikallerde 7.703,- TL kısmın,

• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703,- TL kısmın, Vergiden istisna olduğunu biliyor muydunuz?