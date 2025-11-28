Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti dönemi sona eriyor!

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yer alan milyonlarca kişi için ücretsiz sağlık hizmeti dönemi sona erdi. 1 Ocak 2026'dan itibarıyla artık Suriyelilerden de katılım payı alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, katılım payları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılacak ve ödeme gücü olmayanların ödedikleri tutarlar geri iade edilebilecek.

Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF'den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek.

Özel hastanelere doğrudan başvuruları da yasaklandı

Geçici koruma statüsündekilerden ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları da yasaklandı.

Geçici koruma statüsündekilere sağlık hizmeti karşılığı olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.

Gecici koruma statüsünde kaç kişi var?

Göç İdaresi 22 Mayıs 2025'de Türkiye'de yaşayan geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısını 2 milyon 723 bin 421 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740'a düştüğünü söyledi.

Göç İdaresi'nin verilerine göre İstanbul, geçici koruma statüsündeki 437 bin 687 Suriyeli ile Türkiye'de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul'u Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ediyor.