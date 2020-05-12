Geçici vergi 28 Mayıs’a ertelendi

12 Mayıs 2020

Yoğun şikayetlere konu olan geciçi vergide süre uzatımına gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 28 Mayıs günü sonuna kadar uzattı.

Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.

Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.

"Erteleme tarihi daha uzun tutulabilirdi"



TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, mükelleflerin ve mali müşavirlerin erteleme çağrısının karşılık bulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Kartaloğlu, "Erteleme tarihi daha uzun tutulabilirdi" dedi.