Gedikli, başdanışmanlık görevinden ayrıldı

14 Aralık 2017

Bülent Gedikli sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

Gedikli açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu yeni bir karar değildi. KARDEMİR A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde, yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Siyaseti koltukta değil, sahada üreterek yapacağız"

Gedikli, AK Parti Kurucu Üyesi imzasıyla paylaştığı açıklamada şunları kaydetti: "Siyasetimizi koltuklarda değil, sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif, daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor.

Başta 16 yıl önce birlikte AK Partimizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Öğle saatlerinde 'mesaj' atmıştı

Gedikli, öğle saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "İstihdam Şurası" katkı sağlayanlara ödül töreni saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. AK Parti kurucu üyeliği ile "durmak yok yola devam" diyeli 16 yıl olan yol arkadaşlığımız reel sektörde yapacağımız önemli katkılarla devam edecek" paylaşımını yapmıştı.