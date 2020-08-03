GEKAP'ta beyan ve ödeme süresi yarın doluyor, TÜRMOB'dan erteleme talebi

Poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için geri kazanım katılım payı (GEKAP) ödenmesi şartı getirilirken, bu yılın ilk 6 ayına ilişkin payın beyan ve ödeme süresi yarın dolacak.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, bu yıl uygulamanın ikinci aşamasına geçilmişti.

Bu kapsamda, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar kapsamında, mart ayında yapılan düzenlemeyle GEKAP'ın ödeme dönemleri ertelenerek 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak yeniden belirlendi.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin GEKAP beyan ve ödeme işlemlerinin yarın gün sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. GEKAP beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek.

Ertelemeden önce ocak ve şubat ayları için beyanname vermiş olanlar, bu yılın ilk 6 ayı için verecekleri beyannamelere, daha önce beyanname verdikleri döneme ilişkin bilgileri dahil etmeyecek.

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, vergi daireleri veznelerine, PTT iş yerlerine, anlaşmalı bankalara, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemiyle de ödenebilecek.

"Tek kullanımlık ürüne vergi, pandemiyle mücadeleyi olumsuz etkiler"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, GEKAP uygulamasının henüz altyapısının tamamlanamadığını ve uygulamada sorunlar çıktığını söyledi.

Uygulamanın 2020 yılı sonrasına ertelenmesinin yerinde olacağını dile getiren Kartaloğlu, şöyle devam etti:

"Tek kullanımlık ürünlere vergi getirilmesinin pandemiyle mücadeleye olumsuz etkisinin olacağı da dikkate alınmalıdır. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren ürünler için henüz uygulamaya hakim olunamamış, pandemi dolayısıyla uygulayıcıların eğitimleri tamamlanamamıştır. Ayrıca işletmeler, salgın dolayısıyla ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir."

Uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle bazı konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kartaloğlu, geri kazanım katılım payı ile düzenlemelere uyulmamasının ağır yaptırımları olduğunu söyledi.

Kartaloğlu, konuya ilişkin ayrıntıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayınlanmadan sadece bakanlığın internet sitesinde yer alan usul ve esaslara göre düzenlendiğini, bu nedenle uygulayıcıların söz konusu düzenlemelerden zamanında haberi olamadığını ifade etti.

Kartaloğlu, "Oysa sadece Bakan onayıyla çıkarılan usul ve esaslar konuya ilişkin yeni kurallar getirdiği için bunların da Resmi Gazete'de yayımlanan türde idari düzenleme olması daha doğru olacaktır." dedi.