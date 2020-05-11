Geleceği e-ihracatta gören KTO online e-ticaret eğitimi başlatıyor

11 Mayıs 2020

DÜNYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın ile birlikte ticarette yeni bir dönemin başlayacağını söyleyerek e-ticaret ve e-ihracatın koronavirüs sonrası altın çağını yaşayacağını belirtti. Türkiye’nin sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlandığına dikkat çeken Öztürk, “Ticaretini, dijitalleşmenin desteği ile yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ’lere oda olarak destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) işbirliği ile düzenlenecek online dijital ticaret eğitimleri başlıyor. E-ihracat, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında toplam 82 saat interaktif ve uygulamalı verilecek eğitimlerde katılımcılara bire bir danışmanlık hizmeti verilecek.

Koronavirüsün etkisinin devam ettiği bugünlerde e-ticaret ve e-ihracatta ciddi bir büyüme olmaya başladığını gördüklerini kaydeden Öztürk, “Tüketimin ve talebin devam ettiği bu süreçte, tüketici ev ortamında olduğu için daha güvenli olan internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Toplumun sağlığı ve güvenliği açısından özellikle fiziki mağazalarda perakende ticareti yapan bazı işletmelerin geçici kapanmasına istinaden sanal ticarette daha da ciddi bir talep oluştu” diye konuştu. Küresel e-ticarette Uzak Doğu ülkelerinin ağırlığının giderek farklı bölgelere yayılacağını öngören Selçuk, “Türkiye de bundan yüksek oranda bir pay alacaktır. Bu etkenler Türkiye’de e-ticaretin ve e-ihracatın payının beklenilenden daha hızlı artacağına işaret ediyor” dedi.

Türkiye’nin sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlandığı bu süreçten sonra oluşacak yeni dönemde ticaretin de eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Öztürk, oda olarak ticaretini, dijitalleşmenin desteği ile yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ’lere destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Öztürk, bu konuda şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda odamız ve KARSEM işbirliği ile düzenleyeceğimiz online dijital ticaret eğitimlerini başlatıyoruz. Üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat sürecine geçmeleri için bugüne kadar çok yoğun faaliyetler yürüttük. Düzenlediğimiz eğitimler ve programlarla edindiğimiz tecrübeyi bu sefer online olarak üyelerimizin istifadesine sunacağız. Tüm KOBİ’lerimizi online eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

EĞİTİMLER 8 HAFTA, 82 SAAT SÜRECEK



KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından verilecek eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilginin KTO ve KARSEM’in internet adreslerinden alınabileceği belirtildi. E-ihracat, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında 8 hafta sürecek toplam 82 saatlik interaktif ve uygulamalı eğitimlere katılanlara sertifika verilecek. Eğitim sonunda her katılımcı ile 30 dakika birebir seans yapılacak ve soruları cevaplanarak, katılımcının ihtiyacına yönelik tavsiyeler verilecek.