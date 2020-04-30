Gelen turist sayısı mart ayında yüzde 64 azaldı

30 Nisan 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mart ayı sınır istatistiklerine açıkladı. buna göre Mart ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 64 azalarak, 968 bin 537 oldu. Bu yılın ilk 3 ayında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.52 azaldı. İlk 3 ayda gelen Türkiye’ye gelen turist sayısı 5 milyon 452 bin oldu, geçen yıl bu rakam yüzde 7 artarak, 6 milyon 859 bin 710 oldu.

Bu yıl şubat ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı 9.38 artarak 2 milyon 196 bin 453 olmuştu. Mart ayında ise koronavirüs etkisi ile sert düşüş gösterdi.

Bulgaristan ilk sırada

Mart ayında Türkiye’ye en çok gelen turist ise Bulgarlar oldu. Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 78 bin 677 kişi ile birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla 78 bin 380 kişi ile Rusya, 74 bin 761 kişi ile Almanya, 62 bin 697 kişi ile Gürcistan, 29 bin 867 İngiltere izledi. En çok kan kaynak pazarlarda kaybedilmiş oldu. Bu yılın Ocak - Mart döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Bulgaristan 393 bin 220 kişi ile birinci, Almanya 356 bin 261kişi ile ikinci, Gürcistan 327 bin 910 ile üçüncü, Rusya 316 bin 166 kişi ile dördüncü, İran ise 220 bin 48 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

İran Nevruz'da gelemedi

İranlıların Nevruz dönemi Türkiye’yi nedeniyle en çok ziyaret ettikleri aylardan biri olan Mart ayında İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 99.18 azalarak, bin 974 kişi oldu.

Ayrıntı geliyor.