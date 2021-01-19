Gelen yatırım ve doğrudan net yatırım düştü

Yurt dışına giden yatırımların, Türkiye’ye gelen yatırımlara oranı kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 41,13’e yükseldi. Doğrudan net yatırım tutarı ise düştü. Bu oran, 2014’teki yüzde 52,86’den sonra, son 15 yılın en yüksek oranı oldu.

Türkiye’nin ekonomik performansının yüksek olduğu dönemlerde bu oran yüzde 8’lere kadar düşmüştü. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) daha önce yaptığı çalışmalarda, 2002-2007 döneminde söz konusu oranın ortalamada yüzde 15,7; 2008-2019 döneminde yüzde 24,7 olarak gerçekleştiğini belirlemişti. 2012-2019 döneminde ise yurt dışına giden yatırımın gelen yatırıma oranı yüzde 29,3’e yükselmişti. 2020 itibariyle uzun vadeli eğilimler ortalamasının daha da yükselmesi söz konusu olacak. Yurtdışına giden yatırımın gelen yatırıma oranı, ilgili ülkenin yatırım ortamına yönelik yabancı yatırımcının tutumunu göstermesi yanında, ilgili ülke yatırımcılarının yurtdışı fırsatları değerlendirme eğiliminin de gözlenmesinde basit ama fikir veren bir veri olarak değerlendiriliyor. Oran aynı zamanda cari işlemler dengesinin de alt unsurlarından biri olarak önem taşıyor.