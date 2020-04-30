Gelen ziyaretçi sayısı mart ayında yüzde 64 azaldı

30 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mart ayı resmi Sınır İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Mart ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 64 azalarak, 968 bin 537 oldu. Bu yıl şubat ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 9.38 artarak 2 milyon 196 bin 453 olmuştu. Mart ayında ise koronavirüs etkisi ile sert düşüş gösterdi.

Bu yılın ilk 3 ayında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.52 azaldı. İlk 3 ayda gelen Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 5 milyon 452 bin oldu, geçen yıl bu rakam yüzde 7 artarak, 6 milyon 859 bin 710 oldu.

Mart ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin, Kırklareli olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.11 azalış göstererek 4 milyon 238 bin 644 kişiye indi.

Bu yıl ilk 3 ayda Türkiye'yi ziyaret eden yurtdışında ikamet eden vatandaş sayısı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 14.41 azalış gösterdi ve 1 milyon 213 bin 356 oldu.

2020 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67.83 azalış kaydedildi ve sayı 718 bin 97 kişi oldu.

Bulgaristan ilk sırada

Mart ayında Türkiye’ye en çok gelen turist ise Bulgarlar oldu. Bulgaristan’dan gelen ziyaretçi sayısı 78 bin 677 kişi ile birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Rusya, Almanya, Gürcistan, İngiltere izledi. En çok kan kaynak pazarlarda kaybedilmiş oldu. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı martta yüzde 55.31 azalarak 29 bin 867 kişi, Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 43.71 azalarak, 78 bin 380 kişi, Almanya gelen ziyaretçi sayısı yüzde 61 azalarak, 74 bin 761 kişi oldu.

Bu yılın Ocak - Mart döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Bulgaristan 393 bin 220 kişi ile birinci, Almanya 356 bin 261 kişi ile ikinci, Gürcistan 327 bin 910 ile üçüncü, Rusya 316 bin 166 kişi ile dördüncü, İran ise 220 bin 48 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

İran Nevruz'da gelemedi

İranlıların Nevruz dönemi Türkiye’yi nedeniyle en çok ziyaret ettikleri aylardan biri olan Mart ayında İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 99.18 azalarak, bin 974 kişi oldu.

Son yıllarda giderek artan Çin'den gelen turist sayısı ise ilk 3 ayda yüzde 65 azalarak, 30 bine geriledi. En fazla düşüş ise son yıllarda giderek azalan Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen turist sayısında yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen turist sayısı yüzde 70 azalarak, 2 bin 500’e geriledi.

İlk 3 ayda artış yaşanan ülkelerde sadece Lüksemburg, Meksika’da ve Venezuela oldu. Türk dizilerinin ünüyle Türkiye’de son yıllarda daha çok gelen Meksikalı turist sayısı ise ilk 3 ayda yüzde 42.89’luk artışla 10 bin 278 oldu. Venezula’dan gelen turist sayısı yüzde 11 artarak, 2 bin 15 olurken, Lüksemburg yüzde 7.75 artarak 681 oldu.