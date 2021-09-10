Geleneksel kıyı balıkçılığı desteği 2021 için iki katına çıkarıldı

ANKARA(DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi tebliğinde değişiklik yaparak, 2021 yılı destekleme döneminde geçerli olmak üzere, destek miktarının iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı.

Bu destekten, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı gemilerinin sahipleri yararlanabiliyor.

Yaklaşık bir ay önce çıkarılan tebliğde, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, içsularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında destekleme ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Destek kapsamına dahil olan balıkçı gemilerine 1000 lira ile 1450 lira arasında ödeme yapılıyor.