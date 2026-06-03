Gelir desteğinde yeni dönem! Her şehre farklı model gelecek

Nagihan KALSIN – TBMM

TBMM’de DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Güler, sistemin henüz teknik hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, “Teknik çalışmalar devam ediyor. İhtiyaçlar, gelir durumları ve bölgesel farklılıklar değerlendiriliyor. Teknik bilgiler önümüzdeki hafta netleşecek” ifadelerini kullandı.

Destek modelinin bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak kurgulandığını kaydeden Güler, her şehir için farklı uygulamaların gündeme gelebileceğine işaret etti. Güler, “Şehir şehir çalışma yapılıyor. Hangi şehrin neye ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Kimi yerde demir, gıda yardımıdır; kimi yerde enerjidir, ısınmadır. Soğuk iklimli şehirlerde farklı, Antalya gibi şehirlerde farklı destek modelleri gündeme gelebilir” diye konuştu.

Pilot iller değerlendiriliyor

Sistemin ilk etapta belirli illerde uygulanmasının planlandığını belirten Güler, “Her şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Ancak belli şehirler pilot olarak seçilsin, etkilerini görelim, ardından ülke genelinde yaygınlaştıralım” dedi. Çalışmalar kapsamında tüm illerin değerlendirildiğini ifade eden Güler, pilot uygulamanın sonuçlarına göre sistemin ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Bu maaş tamamlama değil”

Kamuoyunda “maaş tamamlama” olarak değerlendirilen uygulamaya ilişkin de açıklama yapan Güler, sistemin amacının ihtiyaç sahibi hanelerin gelir seviyesini desteklemek olduğunu vurguladı. Güler, “Bu maaş tamamlama değil, hane gelirini tamamlama modeli olarak değerlendirilmeli” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin kapsamı teknik çalışmadan sonra netleşecek

Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Güler, teknik çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiğini belirterek, ardından teklif metninin şekilleneceğini söyledi. “Teknik bilgiler haftaya belli olacak. Sonrasında metin yazım süreci başlayacak” diyen Güler, teklifin kapsamının çalışmanın sonuçlarına göre belirleneceğini ifade etti.

Düzenlemenin torba yasa kapsamında da gelebileceğine işaret eden Güler, “Ortaya çıkacak teknik çalışmaya göre hareket edeceğiz. Eğer 10 maddelik ayrı bir kanun teklifine ihtiyaç olduğu ortaya çıkarsa onu getiririz. Eğer iki-üç maddelik düzenlemeyle çözülebilecek konuysa bir torba kanun içerisinde de değerlendirilebilir” dedi.

Güler, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 günlük süreçte teklif metninin oluşturulacağını ve düzenlemenin kaç maddeden oluşacağının bu aşamada netleşeceğini sözlerine ekledi.