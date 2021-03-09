Gelir İdaresi Başkanlığı 87 sözleşmeli tekniker alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı; merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alacak.

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