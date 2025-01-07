Gelir İdaresi'ndeki sorgular tüzel kişilere 'ücretli' oldu! Ödeme yapmayana bilgi yok

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan tüzel kişilerce yapılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgiler artık ücretli oluyor. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ücretli sorgulamalar şirket, oda, baro ve noterler gibi tüzel kişileri kapsayacak.

En düşük sorgulama ücreti 35 kuruş

CNBC-e'nin haberine göre, en düşük sorgulama bedeli ise 35 kuruş olacak. T.C. kimlik numarası sorgulama ve doğrulama gibi işlemler için bu tutarın ödenmesi gerekecek.

En yüksek hizmet bedeli bilanço sorgulamada

En yüksek hizmet bedeli ise bilanço sorgulamada alınacak. Bilanço sorgulama hizmeti için 518 liralık katılma payı ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, her üç ayda bir veri paylaşımı yapılan tüzel kişilere tutarı bildirecek. Süresinde ödeme yapmayanlar, ödeme yapıncaya kadar yeni sorgulama yapamayacak. Alacak takibi ve tahsilatı ise vergi dairelerince yapılacak.