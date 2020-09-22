Gelir idaresinden memnuniyet yüzde 78.2

22 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)

Gelir İdaresi'nden hizmet alan mükellef ve meslek mensuplarına yönelik yapılan araştırmada, mükelleflerin yüzde 78,24'ü, meslek mensuplarının ise yüzde 77'si GİB hizmetlerinden memnun olduğunu beyan etti. Ayrıca, memnuniyet oranı 2015'te yapılan ankete göre her iki grupta da yaklaşık 2 puan yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, hizmet memnuniyeti, vergi algısı, hizmetlerde önceliğin belirlenmesi amacıyla ilk kez 2015 yılında yaptığı anketin ikincisi 2019 yılı için gerçekleştirdi.

Anket, 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 10 Defterdarlık bünyesinde toplam 5 bin 183 mükellef ile 14 Vergi Dairesi Başkanlığı ve 1 Defterdarlık bünyesinde toplam 1.000 meslek mensubunun (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) katılımıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Ankete katılan mükelleflerin yüzde 78.24’ü, meslek mensuplarının ise yüzde 77’si memnun olduğunu bildirdi.

Mükellefler, hiçbir hatırlatma yapılmadan, “Vergi denilince aklınıza gelen ilk kurum nedir?” sorusuna Vergi Dairesi cevabını verenlerin oranı 2015’te yüzde 39.80 iken, 2019’da yüzde 46.20 oldu.

“Vergi ile aşağıdaki kurumları biliyor musunuz ?” sorusuna ise Vergi Dairesi Müdürlüğü yüzde 99.1 ile en çok bilinen kurum oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2015’te yüzde 84.4 olan bilinirlik oranı, 2019’da yüzde 98.20’ye yükseldi.

Mükelleflerin; ödemede güvenlik, ödeme kolaylığı ve hızı, ödemelerin hatasız olması, istenilen zaman diliminde ödeme imkânı konularındaki memnuniyet oranı 2015’te yüzde 84.50 iken, 2019’da yüzde 88.27’ye çıktı.

İnteraktif vergi dairesi memnuniyet oranı ise meslek mensuplarında yüzde 81.04, mükelleflerde yüzde 78.37 olarak ölçüldü.

81 ilde yüz yüze hizmet sunan vergi dairesi müdürlüklerinin genel memnuniyet oranı meslek mensuplarında 2015 yılında yüzde 75.25 iken 2019’da yüzde 77.13’e yükseldi. Bu oran mükelleflerde 2015’te yüzde 79.12 iken 2019’da yüzde 82.49’a yükseldi.

Vergi dairesi personelinin mükelleflerle kolay iletişim kurması, işlerle ilgili bilgi sahibi olması, çözüm odaklı çalışması, sorunları hızlı çözmesi ve mükelleflere eşit davranması gibi konulardaki memnuniyet de aynı dönemde yüzde 73.51’den yüzde 73.95’e çıktı.

Vergi dairesi hizmet binalarına ulaşım, güvenlik, temizlik, aydınlatma, havalandırma, bekleme alanlarının yeterliliği gibi konularda 2015’te yüzde 73.41 olan mükellef memnuniyet oranı 2019’da yüzde 76.22 oldu.

Mükelleflere “Haklarınızı biliyor musunuz?” ve “Haklarınızı kullanırken hangi kaynaktan bilgilendiriliyorsunuz?” soruları ilk kez 2019 yılında soruldu.

Mükelleflerin yüzde 80.60’ı bilgilendirmenin meslek mensupları tarafından yapıldığını, yüzde 73.70’i pişmanlık, cezalarda indirim, uzlaşma vb. haklarını bildiklerini ve yüzde 69.70’i ise mükellef olarak haklarını kullandıklarını belirttiler.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, yeni hizmet seçeneklerinin hayata geçirmek suretiyle, memnuniyetin yüksek olduğu alanlardaki hizmet kalitesi daha da artırılacak ve memnuniyetin düşük olduğu alanlardaki iyileştirme çalışmalarına da devam edileceği kaydedildi.