Gelir İdaresi’nden yeni tebliğ: Geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 582 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, mükelleflerin 2025 yılı birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu kaldırıldı.

Vergi mevzuatına göre, bilanço esasına göre kazançlarını belirleyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, belirli ekonomik şartların oluşması halinde geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmak zorundaydı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahip olduğu yetkiyi kullanarak 2025 yılı için bu zorunluluğu geçici olarak kaldırdı.

Bu düzenlemeyle birlikte, 2025 yılı birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak ve ilgili beyannamelere bilanço eklenmesine gerek kalmayacak.

Altın ve Gümüş sektörü kapsam dışında

Tebliğ kapsamında, işlenmiş altın ve gümüş alım satımı ve üretimi yapan mükellefler için enflasyon düzeltmesi zorunluluğu devam edecek. Bu mükellefler, geçici vergi dönemleri sonunda enflasyon düzeltmesi yapmaya devam etmek zorunda olacak.

2024 yılı bilançolarında enflasyon düzeltmesi devam ediyor

Yeni düzenleme, 2024 hesap döneminin sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesini kapsamıyor. Tüm mükellefler, 2024 yılı bilanço dönemine ait enflasyon düzeltmesini uygulamak zorunda olacak.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılında geçici vergi dönemlerinde mükellefler üzerindeki enflasyon muhasebesi yükü hafifletilirken, yıl sonu bilançolarında enflasyon düzeltmesi uygulaması devam edecek.