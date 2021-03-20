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Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Esnaf ve sanatkârlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.