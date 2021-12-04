'Gelir vergisi asgari ücretliden alınmamalı'

Ağaç, Kağıt ve Mobilya İşçileri (Öz Ağaç-İş) Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, ürünlere yapılan zamların işçi ücretlerine de yansıtılmasını istedi.

Dolu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları sürerken, değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret belirlenirken esas alınması gerekenin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) karma enflasyon sepeti değil, temel gıda enflasyonundaki artış oranı olduğunu söyleyen Dolu, bu düşünceyi geçen sene de dile getirdiklerini ifade etti.

Dolu, yaşanan hayat pahalılığının çalışanları ekonomik olarak zor duruma düşürdüğüne işaret ederek, son bir yılda altın ve dolarda yüzde 60 civarındaki artışın doğrudan veya dolaylı hayatın tüm alanlarını etkilediğini belirtti.

"Maliyetin bir unsuru olan işçi ücretlerine de diğer maliyetler kadar zam yapılmalı"

Son bir yılda temel gıdadaki reel artışın TÜİK'in paylaştığı orandan çok daha fazla olduğunu belirten Dolu, milyonlarca çalışanın "Az da olsa maaşımdan artırayım, borçla, krediyle de olsa ev, araba sahibi olayım." düşüncesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Artan ihracat rakamları kendilerini sevindirse de dolar kurundaki artışla büyüyen sanayici ve işverenlerin, çalışanlarının gelir seviyesi ve refah düzeyini zayıflatmaması, enflasyona ezdirmemesi gerektiğini kaydeden Dolu, "Maliyetleri bahane ederek ürünlere zam yapan sanayici ve iş adamları, maliyetin bir unsuru olan işçi ücretlerine de diğer maliyetler kadar zam yapmalıdır. Aksi takdirde yurt içinde ürünlerini satacak müşteri bulamayacaklardır." dedi.

Devletin üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomik planında arzuladığı seviyeyi yakalayabilmesinde işçinin rolünün daha da önem kazandığına dikkati çeken Dolu, iş insanlarının bunu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

"Gelir vergisi dilimlerinde yeniden düzenleme yapılmalı"

Dolu, şunları kaydetti:

"Tüm bu verileri ele aldığımızda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruyacağız.' açıklamasına dayanarak asgari ücrette üçer aylık dönemde en az yüzde 25 olmak üzere toplam yüzde 75'ten aşağı olmayan bir asgari ücret artışı gereklidir. Zam oranına ek olarak, çalışanımızın refah payının yükselmesi adına dar gelirlilerde büyük bir kambur haline gelen ve artık sürdürülebilir olmaktan uzak olan gelir vergisinin, asgari ücretliden kesin olarak alınmaması gereklidir. Diğer taraftan ücretlilerin kabusu haline gelen gelir vergisi dilimlerinde adil olarak yeniden düzenleme yapılması ve matrahın en az yüzde 100 artırılması şarttır."