Gelir vergisi beyan dönemi başladı

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süreci başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin beyannamelerini 31 Mart Salı gününe kadar iletebileceğini duyurdu.

Beyannameler elektronik ortamda verilecek

GİB’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2025 yılına ilişkin beyannamelerini elektronik ortam üzerinden gönderebilecek.

Geliri yalnızca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükellefler ise yıllık beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi bünyesindeki Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla kolay ve güvenli şekilde verebilecek.

Ödeme takvimi belli oldu

Geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyan üzerinden hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti ile damga vergisinin 31 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi.