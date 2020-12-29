Gelir vergisi dilimleri belli oldu

Maaşını sabit ücret üzerinden almayan SGK’lılar ile milyonlarca memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin ve ücretlilerin 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Tarife, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre en düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20’lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. Bunun 24 bin lirası için 3 bin 600 lira fazlası için ise yüzde 20 vergi uygulanacak.

130 bin liraya kadar olan gelirin 53 bin lirası için 9 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27 vergi alınacak. 650 bin liranın 130 bin lirası için 30 bin 190 lira, kalanı için yüzde 35 vergi alınacak. Ücret gelirlerinde 650 bin liranın 190 bin lirası için vergi 46 bin 390 lira olacak.

650 bin liradan fazla gelirlerde ise 650 bin lira için 212 bin 190 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.

2021 Gelir Vergisi dilimleri

24 bin liraya kadar 15

53 bin TL’nin 24 bini için 3600, fazlası 20

130 bin TL’nin 53 bini için 9400, fazlası 27

650 bin TL’nin 130 bini için 30.190 fazlası 35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası 40