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Gelir vergisi düzenlemesinden vazgeçildi

Gelir Vergisi Kanunu'nda üçüncü dilimdeki ücretler için vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a çıkaran madde torba tasarıdan çıkarıldı.

Gelir vergisi düzenlemesinden vazgeçildi
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Torba Kanun Tasarısında gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki yüzde 27'lik oranı yüzde 30'a çıkaran ve ücretlilerin gelirini azaltacağı için tartışmalara neden olan madde AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle tasarıdan çıkarıldı.

Bu arada Torba Tasarının görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Ağbal, 2018 Bütçesinin 16 Ekim Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek 24 Ekim'de de Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştireceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

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