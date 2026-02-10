Gelir vergisi mükellef sayısı 2026'nın ilk ayında düştü

Gelir vergisi faal mükellef sayısı, 2026 yılının ocak ayında bir önceki aya göre geriledi. Aralık 2025’te 3 milyon 6 bin 533 olan faal mükellef sayısı, ocakta 3 milyon 3 bin 790’a düştü. Böylece yılın ilk ayında yaklaşık 2 bin 743 kişilik azalma kaydedildi.

Aralık ayında 3 milyon sınırı geçilmişti

2025 yılı boyunca ise mükellef sayısında dalgalı bir seyir izlendi. Yılın ilk aylarında artış eğilimi öne çıkarken, yaz aylarından itibaren sınırlı gerilemeler dikkat çekti.

Özellikle eylül ve ekim aylarında düşüş yaşayan mükellef sayısı, yılın sonuna doğru yeniden yükselmiş ve aralık ayında 3 milyon sınırını aşmıştı.