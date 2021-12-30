Gelir Vergisi oranları belli oldu

Yeni yıl öncesinde vergi, harç ve cezalarda geçerli olacak değerleme oranları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Bakanlık tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Tebliği, 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, vatandaşlar bu gelişmenin sonrasında detayları araştırmaya başladı. Peki 2022 vergi dilimleri nasıl oldu?

21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Tebliği'ne göre 2022 yeniden değerleme oranı doğrultusunda gelir vergisi oranlarında yapılan değişiklikler şu şekilde oldu:

32.000 TL'ye kadar % 15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası % 20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası % 27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası % 35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası % 40 olarak tespit edilmiştir.

Resmi Gazete'de yer alan aynı tebliğde 2022 engellilik indirimi tutarları da yer aldı. İşte güncel engellilik indirimi tutarları:

- Birinci derece engelliler için 2.000 TL,

- İkinci derece engelliler için 1.170 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 500 TL olarak belirlendi.