Gelir vergisi ve yapılandırma taksitleri için yarın son gün
Gelir vergisi beyannamesi ve birinci taksit ödemesi için yarın son gün. Yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri için de yarın son.
Gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1,9 milyon kişinin geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.
Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden online verebilecek ve anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilecekler.
Beyan edilen gelir vergisinin birinci taksit ödemesinin de aynı gün yapılması önem taşıyor.
Öte yandan, 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11'inci taksiti, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 13'üncü taksiti ve 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü taksitine ilişkin ödemelerin süreleri de yarın sona erecek.
Kaynak: AA