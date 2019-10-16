Gelir vergisinde 2 alternatif masada
TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor. Elektronik çek ve bono TBMM’ye geliyor, gelir ve kurumlar vergisi hazırlıkları son aşamada
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