'Gelir Vergisi'nde artış tek adamlık şirketleri artırır'
TBMM’de komisyona bugün gelmesi beklenen Vergi Paketi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Paketin, Gelir Vergisi’ndeki artış nedeniyle tek kişilik şirket sayısını artıracağı, vergi borcu nedeniyle dijital hizmet sağlayıcılarına erişim sıkıntısı yaşanabileceği öne sürülüyor.
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