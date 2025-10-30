Gelir vergisine yüzde 2 zam İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere’de ekonomi çevreleri, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in bütçe açığını kapatmak amacıyla gelir vergisini yüzde 2 artırabileceği söylentileriyle çalkalanıyor.

Bu artış, 1975’ten bu yana ana oranlarda yapılacak ilk artış olacak. Reeves’in ayrıca çalışanlar için Ulusal Sigorta kesintilerini yüzde 2 düşürmeyi değerlendirdiği, böylece yüksek gelirli kesimleri hedef alırken emeklilere ek yük getireceği belirtiliyor.

Ancak bu adımın sadece 6 milyar sterlin (332,7 milyar TL) gelir yaratacağı ve kamu maliyesindeki 50 milyar sterlinlik (2 trilyon 772,5 milyar TL) açığı kapatmaya yetmeyeceği ifade ediliyor. Artan borçlanma maliyetleri ve refah reformlarının ertelenmesi de bütçedeki yükü artırıyor.

İngiltere’de 2025-26 mali yılı için gelir vergisi oranları şu şekilde:

- Yıllık 12 bin 570 sterline kadar: Yüzde 0

- 12 bin 571-50 bin 270 sterlin: Yüzde 20

- 50 bin 271-125 bin 140 sterlin: Yüzde 40

- 125 bin 140 sterlin üzeri: Yüzde 45

Lüks konut vergisi yolda

Hükümet, Kişisel Bağımsızlık Ödemesi (PIP) sistemine ilişkin Timms raporunun gelecek sonbahara ertelendiğini açıkladı. Bu durum, maliyet düşürücü refah reformlarının en az bir yıl daha gecikeceği anlamına geliyor.

Öte yandan, gelir yaratmak için emlak sahipleri ve emeklilerin de hedefte olabileceği, hatta bir “lüks konut vergisi" seçeneğinin değerlendirildiği öne sürülüyor.

Ekonomistler: Vergi artışı ters tepebilir

İngiltere’nin resmi bütçe denetçisi OBR (Office for Budget Responsibility), üretkenlik tahminlerini aşağı çekmeyi planlıyor. Bu revizyon, 2030’a kadar Hazine’nin mali durumunu 20 milyar sterlin (1 trilyon 109 milyar TL) kötüleştirebilir.

Muhafazakâr Parti’den Kemi Badenoch, Londra’daki bir toplantıda uyarıda bulunarak, “Bir şeyi artırmak istiyorsanız, üzerine vergi koymazsınız. Reeves harcamaları kontrol edemiyorsa görevden alınmalı” dedi.

Reeves’in geçen yılki 41 milyar sterlinlik (2 trilyon 272,45 milyar TL) rekor vergi artırımı bütçesinin ardından yeniden vergi artışı planlaması, ülke ekonomisinde ikinci büyük sarsıntı endişesi yaratıyor.