Gelire endeksli senet mi, kur korumalı mevduat mı?

Ufuk KORCAN

Hem yurtdışı hem de yurtiçinde piyasalarda hareketlilik sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önderliğinde küresel anlamda tırmanan enflasyonla mücadele için ülkelerin faiz silahını daha seri çektiği bir dönemdeyiz. Fed, Çarşamba (15 Haziran) günü 75 baz puanla 1994 yılından bu yana en sert faiz artırımına gitti. 40 yılın zirvesine çıktığı ABD’de de enflasyonla mücadele gündemin en üst sırasında. Bu süreçte ABD tahvil faizleri yükselirken dolar diğer ülke para birimleri karşısında güçleniyor. Euro karşısında 2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar içeride de aralık ayında görülen tarihi zirvesine adım adım ilerliyor.

KKM’de getiriyi kur belirledi

Türkiye’de geçtiğimiz eylül ayında başlayan faiz indirimleri kurlarda sert hareketlere neden olmuş ve dolar 3 ayda yüzde 120 değer kazanarak 20 Aralık’ta 18.36 TL’ye kadar çıkmıştı. O gün Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününün açıklanmasıyla zirveden hızla gerileyen dolar, mayıs ayı başına kadar 13-15 TL bandında hareket etti. Ancak bu süreçte enflasyonda bir türlü durmayan yükseliş hareketi tasarruf sahiplerinin ‘alım gücünü koruma’ dürtüsünü tetikledi ve 5 Mayıs’ta 14.70 TL olan doları 17 TL’nin üzerine taşıdı. Yıllık yüzde 17 faizi olan KKM’yi tercih edenler, kurlardaki bu yükseliş nedeniyle ek getiriye sahip oldular. 930 milyar TL’ye ulaşan KKM mayıs ayında bütçeye 4.8 milyar TL ilave ek yük getirirken son 3 aylık maliyet 21 milyar TL’yi aştı. Bu rakamın içinde Merkez Bankası’nın dövizden dönüşüm hesaplarına ödediği tutar yer almıyor.

Talep toplama başladı

Aralık ayında yaşanan sert yükseliş KKM’yi dolara alternatif olarak piyasanın kullanımına sunarken son hareket de ‘Gelire Endeksli Senet’i (GES) yıllar sonra karşımıza çıkardı. GES ihracında talep toplama 15 Haziran’da başladı ve 22 Haziran’da sona erecek. 6 ay vadeli olan GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. GES’lerde yıllık yüzde 23.04 asgari getiri garantisi var. Eğer KİT’lerin gelirleri bu oranın üzerinde olursa ek getiri elde edilebilecek. Asgari talep tutarı 1.000 TL olan GES’ler 24 Haziran’da yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Satışlar gerçek (bireysel) yatırımcılara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla yapılacak. GES’lerin ilk kupon ödeme tarihi 23 Eylül.

Çok bilinmeyenli karışık bir dönem

Önümüzdeki dönemde Fed’in atacağı adımlar hem yurtdışı hem de içeride yakından izlenecek. Fed’in daha da şahinleşmesi dolara talebi artırabilir. Öte yandan ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın resesyona yol açıp açmayacağı konusu da piyasalar üzerinde etkili olacak. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak enflasyon üzerindeki baskının seyri, Çin’deki COVID-19 ile ilgili karantinaların tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi diğer önemli gündem maddeleri. İçeride ise Türk Lirası'nı özendirecek yeni adımlar kurlarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Yaz aylarına giriliyor olması nedeniyle turizm gelirleri kritik öneme sahip.

KKM için dolarda 18 TL seviyesi önemli

Gelelim KKM ile GES’teki getirilerin karşılaştırmasına… Son 3 aylık sürece baktığımızda parasını KKM’de değerlendirenler yüzde 16.13 getiri elde etti. Yani 3 ay önce 100 bin TL’sini KKM’ye koyan bir yatırımcı, vade sonunda 16 bin 130 TL getiri elde etti. Bu getirinin yaklaşık 4 bin 290 TL’si faizden gelirken 11 bin 840 TL’si dolar kurundaki hareketten kaynaklanan ek getiriden oluştu.

3 ayda 5.760 TL getiri

Önümüzdeki 3 aya bakacak olursak bugün 100 bin TL’sini KKM’ye yatıran biri 3 ay sonunda yüzde 4.29 yani 4 bin 290 TL getiri alacak. Ancak dolar 18 TL’nin üzerine çıkarsa yatırımcı kurdaki artış (18 TL’nin üzerinde) kadar ek getiriye sahip olacak. Peki 100 bin TL’sini GES’e yatıran ne kadar gelir elde edecek? GES’lerde yıllık faiz yüzde 23.04. Başka bir ifadeyle vadesi 6 ay olan GES’leri alanlar vade sonunda 11 bin 520 TL (yüzde 11.52) getiri alacak. Bunun 3 aylık getirisi ise 5 bin 760 TL’ye denk geliyor. Yani KKM’den 1.470 TL daha yüksek. Ancak burada belirleyici olan doların ve KİT’lerin gelirinin performansı. Eğer doların eylül ayında 18 TL’nin üzerinde olacağını ve KİT’lerin gelir performansının yüzde 5.72’nin altında kalacağını düşünüyorsanız KKM’den daha fazla getiri elde edebilirseniz. Tersi durumda ise yani doların 18 TL’yi aşmadığı bir durumda GES’lere yatırım daha cazip.

Dolarda yükseliş sürecek mi?

Dolar hala 5 Mayıs 2022 tarihinde 14.69 TL seviyesinden başlattığı agresif yükseliş trendi üzerinde. Yine de ana yükseliş trendinin 3 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlayan trend olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak etkin olan trend ise 5 Mayıs’ta başlayan trend çizgisi. Bu trendin destek noktası yaklaşık olarak 17.20-17.29 TL bandına denk geliyor. Bu noktaların altına gelinse bile trendin kırıldığının teyidi 17.07 TL seviyesinde bulunan yatay destek noktasının kırılmasıyla alınabilir. Böyle bir senaryoda paritede 16.48 TL seviyesi ara destek noktası olmak üzere 15.73 TL seviyesine kadar gerileme olasılığı var. Bu noktanın altında ise 15.39 TL desteği bulunuyor. Ancak paritenin yukarı belirttiğimiz trend çizgisinin destek noktalarının üzerinde kalması durumunda teknik anlamda 18.25 TL seviyelerini görme riskinin olduğu söylenebilir.