Gelire göre fatura uygulamasına Özgür Demirtaş'tan tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün katıldığı bir canlı yayında, gelire göre doğalgaz ve elektrik faturalandırmasına ilişkin detay verdi.

Bakan Bayraktar, "Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gelire göre fatura sistemine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

* Onlara 'Elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim.

* Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda bir sayaçtan belki üç aile faydalanıyor. Baba ve iki oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz.

Özgür Demirtaş'tan tepki

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bakan Bayraktar’ın genel çerçeveye ilişkin verdiği bilgi üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Uygulamayı “Son derece yanlış” olarak nitelendiren Demirtaş, “Türkiye’de vergi adaleti sağlanmadan bu yapılmamalı” dedi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Vergisini ödemeyen milyonlarca insana bir de ucuz elektrik mi kullandıracaksınız? Duble haksızlık” ifadelerini kullandı.