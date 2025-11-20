Geliri yetmeyene devlet desteği! "Vatandaşlık maaşı" geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026 yılında dar gelirli ailelere 'vatandaşlık maaşı' ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da dahil olduğu çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması, yeni yıldan itibaren da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak adlandırılan uygulama ilk olarak pilot illerde devreye alınacak. Pilot iller ise önümüzdeki aylarda belli olacak. Ancak, milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.

Gelir sınırı ne kadar olacak?

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında olma şartı aranacak. Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakamın 20 bin lira olması halinde ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak.

Uygulama ile hakkaniyete uygun şekilde, gelirden en az pay alan nüfusun durumunun düzeltilerek gelir dağılımını iyileştirmeye devam edilmesi hedefleniyor. ygulamanın hayata geçirileceği Orta Vadeli Plan (OVP) de yer almıştı. OVP'de "Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı pilot bir projeyle başlatılacaktır" denilmişti.