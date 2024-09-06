Gelirli uyumlu limit! OVP’de kredi ve kredi kartı kullanımına sıkı denetim geliyor

Türkiye ekonomisinin 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Programda dikkat çeken önemli başlıklardan biri kredi kartı limitleri ve kredi kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler oldu. Yüksek enflasyon ve düşük gelir kıskacında yaşamını sürdüren dar gelirli vatandaşları zorlayacak bu düzenlemeler, ekonomik dengeleri sağlamayı hedefliyor.

Kredi kartı limitlerine gelir ayarı

Programın 'Finansal İstikrar' bölümünde, kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirileceği ifade edildi. SGK veri setleri ile Risk Merkezi entegrasyonu sağlanarak, vatandaşların gelirine göre kredi kartı limitleri düzenlenecek. Bu adım, yüksek enflasyonun etkisiyle harcamalarını kredi kartıyla finanse eden kişilerin limitlerini sınırlamayı amaçlıyor.

Bireysel ve ticari kredilerde sıkılaştırma

OVP'de yer alan bir diğer önemli düzenleme, bireysel ve ticari kredilerde sıkılaştırma politikalarının devreye gireceği yönünde. İç talebi dengelemek, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve cari açığı azaltmak için hedefi olmayan kredilere sınırlamalar getirilecek. Özellikle bireysel kredilerde seçici miktarsal sıkılaştırma politikaları uygulanarak, kredi genişlemesinin önüne geçilecek.

Tüketime sert fren

Ekonomik büyüme ve enflasyon tahminleri arasında tutarsızlık eleştirilerine rağmen, programın ana odağı tüketimi kontrol altına almak. Hem bireysel hem de ticari kredilerde yapılan düzenlemeler, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak ve cari açığı daraltmak amacıyla tasarlandı.

Hedef: Ekonomik istikrar

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan OVP, 3 yıllık süreçte ekonomik büyüklükleri belirlerken, finansal istikrarı korumayı hedefliyor. Bu kapsamda kredi ve kredi kartı düzenlemeleri, vatandaşların gelirleriyle uyumlu hale getirilerek ekonomik dengeyi sağlama çabasının bir parçası olacak.