Gelişmekte olan piyasalar 2030 yılına kadar küresel servete 12 trilyon dolar ekleyecek

Gelişmekte olan piyasalar küresel finans düzeninde ağırlığını artırırken 2030 yılına kadar finansal varlıklarına 12 trilyon dolar ekleyeceğini tahmin ediyor. Boston Consulting Group tarafından yayımlanan Küresel Servet Raporu verilerine göre küresel finansal servet 2025 yılında yüzde 10,7 oranında genişleyerek 333 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Batı dünyasının geleneksel merkezleri olan Kuzey Amerika ve Batı Avrupa halen paranın büyük kısmını elinde bulunduruyor. Uluslararası varlık yönetiminde ise Hong Kong, 2,9 trilyon dolarlık hacmiyle İsviçre’yi geride bırakarak dünyanın en büyük sınır ötesi rezerv merkezi konumuna yükseldi.

Yeni servet üretiminin ana kaynağı artık New York, Londra veya Zürih gibi geleneksel finans merkezlerinden oluşmuyor. Finansal varlıkları 250 bin doların üzerinde olan varlıklı nüfus grubu her yıl ortalama yüzde 8 oranında büyüme kaydediyor. Yatırım uzmanları, söz konusu büyümenin on yıl bitmeden bir milyondan fazla yeni dolar milyoneri yaratacağını öngörüyor.

Gelişmekte olan piyasalar kapsamındaki Çin ve diğer dinamik ekonomiler küresel sermaye akışlarının yönünü kökten değiştiriyor. Küresel finans devleri gruptaki potansiyeli yönetmek adına yeni stratejiler geliştiriyor.

Yatırım danışmanları ve portföy yöneticileri, hızlı büyüyen bu kitlenin finansal hizmetlere erişim oranının henüz düşük kaldığına dikkat çekiyor. Sektörel otoriteler, geleneksel bankacılık modellerinin yerel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirtiyor. Gelişmekte olan piyasalar yeni nesil finansal teknolojiler ve dijital varlık yönetimi çözümleriyle bu açığı hızla kapatıyor.

Portföy yöneticileri gelişmekte olan piyasalar varlıklı nüfusuna yönelik ürün çeşitliliğini artırıyor. Küresel fonlar yatırımlarını yeni finansal ekosistemlere yönlendirerek getiri arayışlarını sürdürüyor.

Coğrafi dağılımda yaşanan büyük eksen kayması

Sermaye birikimi geçmiş dönemlerin aksine tek bir ülke veya bölgeyle sınırlı kalmıyor. Hindistan’ın 2030 yılına kadar 2 trilyon dolardan fazla yeni servet oluşturması beklenirken, Brezilya’nın 1 trilyon dolar, Meksika’nın ise 600 milyar dolar ekleyeceği tahmin ediliyor. Küresel yatırım bankaları, makroekonomik reformların ve artan iç tüketimin bu ülkeleri öne çıkardığını belirtiyor. Gelişmekte olan piyasalar grubu içindeki Vietnam, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler gelişmiş ekonomileri geride bırakan bir büyüme hızı yakalıyor. Finansal analistler gelişmekte olan piyasalar genelinde sermaye birikiminin hızlandığını savunuyor.

Gelişmekte olan piyasalar için hazırlanan raporlar tepe servet gruplarında dönüşümün daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. Knight Frank tarafından hazırlanan 2026 Servet Raporu verilerine göre Hindistan genelinde 30 milyon doların üzerinde varlığa sahip ultra yüksek net değerli birey sayısı 2021 ile 2026 yılları arasında yüzde 63 artış gösterdi. Analistler, Hindistan ekonomisinin girişimci dinamizmden derin sermaye havuzlarına sahip olgun bir piyasaya dönüştüğünü vurguluyor. Söz konusu gruptaki birey sayısının 2031 yılına kadar 25 bin sınırını aşmasını uzmanlar öngörüyor.

Endonezya önümüzdeki beş yıllık dönemde ultra zengin nüfusunda yüzde 82 artış yakalayarak dünya genelinde en güçlü büyümeyi kaydetmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan ve Polonya yüzde 60’ın üzerinde genişleme vadederken, Vietnam yüzde 60 sınırına yaklaşan bir büyüme performansı sergiliyor. Ortadoğu bölgesinin küresel ultra zengin nüfusundaki payı son beş yılda yüzde 2,4 seviyesinden yüzde 3,1 düzeyine tırmandı. Gelişmekte olan piyasalar milyarder sayısındaki artış hızıyla da Kuzey Amerika’yı geride bırakan Asya-Pasifik bölgesine öncülük ediyor.

Körfez Bölgesi kendi başına son derece kritik bir servet merkezi haline dönüşüyor. Suudi Arabistan 2031 yılına kadar milyarder sayısında dünya genelindeki en hızlı artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Asya-Pasifik bölgesi, uzun yıllardır lider olan Kuzey Amerika’yı geride bırakarak şu an en fazla milyardere ev sahipliği yapan coğrafya unvanını elinde bulunduruyor. Gelişmekte olan piyasalar barındırdığı genç zengin nüfusun teknolojiye, inovasyona ve demografik eğilimlere yatkınlığı sayesinde yatırım trendlerini de baştan şekillendiriyor.

Hindistan finans merkezinde yerel sermaye rüzgarı

Mumbai kenti küresel servet dönüşümünü en net gösteren merkezlerin başında geliyor. Finans merkezi, yabancı sermayeden ziyade tamamen yerli girişimcilerin ve sanayicilerin sağladığı birikimle büyümesini sürdürüyor. Kentteki lüks konut fiyatları, son beş yılda yüzde 40 büyüyen ekonominin desteğiyle 2025 yılında yüzde 8,7 oranında yükseldi. Gayrimenkul uzmanları, 5 milyon doların üzerindeki onlarca büyük işlemin yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildiğini rapor ediyor. Gelişmekte olan piyasalar metropolleri yerli burjuvazinin büyümesiyle batılı rakiplerini zorluyor.

Mumbai şu an New York, Londra ve Hong Kong gibi geleneksel devlerin erken dönem servet birikim evrelerini andırıyor. Kent yerel sermaye ve büyüme tutkusu için adeta bir çekim merkezi işlevi görüyor. Gelişmekte olan piyasalar sınıfındaki bu tür mega kentler, küresel fon yöneticilerinin radarında ilk sıralara yükseliyor. Yatırımcılar uzun vadeli büyüme stratejilerini bu yerel dinamiklere göre revize ediyor.

Küresel makroekonomik veriler servet üretim merkezinin batıdan doğuya ve güneye doğru kaydığını açıkça ortaya koyuyor. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, enerji şokları ve siyasi riskler bu finansal rotayı gelecekte etkileyebilir. Finansal analistler, Ortadoğu’daki bölgesel çatışmaların ekonomik varsayımları hızla değiştirebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Gelişmekte olan piyasalar mevcut risklere rağmen önümüzdeki dönemin en büyük servet patlamasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.