"Gelişmekte olan piyasalar salgın sebepli protestolarla karşılaşabilir"

17 Temmuz 2020

Küresel risk analiz şirketi Verisk Maplecfrot'a göre Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Venezuela ve Peru'nun da aralarında bulunduğu, genelde Afrika ve Latin Amerika ülkelerini içeren 37 ülke risk altında.

Rapora göre, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye kısmen daha az risk taşıyor olsa da bu risk yine de istikrarlarına önemli ölçüde tehdit oluşturuyor.

Kongo ve Etiyopya'nın yanı sıra Avrupa'da Belarus, Bulgaristan ve Sırbistan son günlerde hükümet politikalarından hoşnutsuzluğun protesto gösterilerine dönüştüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Verisk Maplecroft şirketininin baş analisti Miha Hribernik, "Protestoların toplam sayısı gelişmekte olan ve az gelişmiş olan ülkeler için neredeyse salgın öncesi seviyelere geri döndü" dedi.

Hribernik, "Hâlâ pek çok ülke tecrit altındayken ve salgının tam ekonomik şoku henüz hissedilmemişken, protestoların sayısının önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hızla artmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020'de gelişmekte olan ve daha az gelişmiş ekonomilerde büyümenin yüzde 1 daralacağını öngörmüştü.

Nijerya, İran, Bangladeş, Cezayir ve Etiyopya salgının olumsuz ekonomik etkilerine dair kızgınlığın daha önce var olan yoksulluk, kıtlık gibi sorunlara duyulan öfkeyle birleşerek protestolara sebep olmasıyla çok büyük karışıklıkların içinde kalabilir.

"Ocak'tan itibaren baz aldığımız senaryo, yani 2020'de protestolarda artış görüleceği ve gelecek 10 yılın emsali görülmemiş kargaşaların görüldüğü bir dönem olacağı senaryosu geçerliliğini koruyor" diyen Hribernik, "Ancak salgının ardından iyileşmeye en az hazırlıklı olan ülkeler için daha kötüsü de olabilir" dedi.